Lollobrigida “Con Fitto Italia riconosciuta come architrave Europa”

ROMA (ITALPRESS) - "Il ministro Sangiuliano è un collega straordinario, ha lavorato bene, ha scelto la strada delle dimissioni, ora c'è un collega altrettanto bravo, il ministro Giuli, ma forse oggi nessuno si è accorto che l'Italia ha ottenuto a livello internazionale un risultato che i gufi nostrani tentavano di evitare". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza stampa "G7 Agricoltura e Divinazione Expò 24", sulla nomina di Raffaele Fitto. "Il mio augurio è che chi in questi mesi ha lavorato raccontando un'Italia isolata prenda atto che non solo l'Italia non è isolata ma che raggiunge risultati migliori di quando qualcuno diceva che non era isolata, un paradosso - ha aggiunto - l'Italia è riconosciuta come un'architrave di questa Europa. Avremo finalmente, non era mai successo prima, un vicepresidente esecutivo che ha delle deleghe importanti, specifiche e che potrà rafforzare l'Europa e difendere gli interessi delle nostre imprese", ha concluso. xc3/col3/gtr