Logistica, da DSV soluzioni innovative per un mercato più green

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi DSV si coniuga nel panorama nazionale come un operatore logistico molto attento ai parametri della sostenibilità. Auspichiamo un futuro più sostenibile nel nostro settore, offrendo soluzioni di logistica avanzata sia per i magazzini che per i trasporti. Tutti i giorni cerchiamo soluzioni innovative sullo stoccaggio e sull'automazione, a prescindere dal luogo e dai clienti con cui operiamo, e lavoriamo tutti giorni in modo costante per ambire a standard qualitativi e di sostenibilità sempre più stringenti". Lo ha detto in un'intervista all'Italpress Davide Uracchi, manager director di DSV Solution, azienda di logistica e trasporto con oltre 1.200 collaboratori e 14 aree logistiche: "Oggi DSV offre ai propri clienti soluzioni di logistica avanzate che coniugano innovazione e un occhio attento ai progetti sostenibilità. Offriamo ai nostri clienti soluzioni green per la logistica, che vanno dal controllo delle emissioni fino alla compensazione della CO2 - ha raccontato - Ci proponiamo quotidianamente di proporre soluzioni innovative verso un mercato sempre più maturo nei confronti dei concetti della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente". fsc/mrv