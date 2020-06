Webinar sul tema “Locazioni commerciali al tempo del Covid 19”, organizzato dallo Studio legale Palmigiano insieme al Dems dell’Università di Palermo. Tra i relatori, oltre all’avvocato Alessandro Palmigiano, managing partner dell’omonimo studio e al professore Antonello Miranda, ordinario di Diritto comparato e privato UE, anche Patrizia Di Dio, presidente nazionale gruppo Terziario Donna di Confcommercio e presidente di Confcommercio Palermo e Mario Dell’Oglio, già presidente della Camera Italiana Buyer Moda. Nel corso dei lavori sono stati esaminati i numeri delle locazioni commerciali che, secondo gli ultimi dati disponibili, sarebbero circa 900.000 tra negozi e studi professionali. Tutte queste attività, eccetto quelle aperte anche durante il lockdown (studi legali, farmacie e supermercati per esempio), sono state colpite dalle chiusure.

Il problema – è stato più volte sottolineato – è quello di capire per legge se al conduttore spetta una riduzione o meno o se possa pagare in ritardo o, addirittura, come sostengono alcuni, non pagare. Quindi, se già solo la metà di queste attività iniziasse un contenzioso giudiziario per i canoni dei mesi “neri”, i numeri sarebbero impressionanti. “Si pensi che – rilevano i promotori del webinar – normalmente i numeri degli sfratti solo a Palermo nel 2018 sono stati oltre 1500”.

I relatori hanno esaminato ipotesi ed elaborato possibili soluzioni “per evitare un contenzioso che potrebbe raggiungere numeri insostenibili per il sistema giustizia”.

(ITALPRESS).