Locatelli “Questi Giochi Paralimpici rappresentano un’occasione storica per gli atleti e per il Paese”

22/10/2022 Quirinale Giuramento del governo Meloni nella foto Alessandra Locatelli ministro disabilità (ROMA - 2022-10-22, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

ROMA (ITALPRESS) – I Giochi Paralimpici Milano Cortina 2026 rappresentano un’occasione storica, un momento di straordinaria importanza sportiva, istituzionale e culturale per il nostro Paese: un evento che celebra il talento, la determinazione e la forza di tanti atleti che, con il loro impegno quotidiano, testimoniano il valore dello sport come strumento di crescita personale, inclusione e piena partecipazione. Stasera, con orgoglio, sarò alla cerimonia di apertura all’Arena di Verona per sostenere e tifare i nostri atleti. È importante esserci, al di là di ogni tensione, è un dovere e una manifestazione di sostegno e vicinanza alla quale non si può rinunciare”. Così il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

