FIRENZE (ITALPRESS) – “Tornare qui è sempre un onore, è una gioia e un privilegio indossare questa maglia. C’è un mister nuovo, tutti noi abbiamo voglia di conoscerlo, c’è molta energia e molto entusiasmo. Abbiamo due partite da affrontare molto importanti, siamo tutti molto carichi”. Lo ha detto il centrocampista azzurro Manuel Locatelli dal ritiro di Coverciano, dove la Nazionale sta preparando la gara in programma sabato contro la Macedonia del Nord e valida per le qualificazioni ad Euro 2024. “Mister Spalletti ha toccato un argomento importante parlando di attaccamento alla maglia – ha aggiunto Locatelli -. Quando lo ha detto ci ha emozionato tutti. Mancini? Va ringraziato per l’Europeo vinto, abbiamo fatto la storia, va salutato ma ora c’è il futuro davanti”. Il centrocampista della Juventus, però, ammette che “qualcosa nel rapporto si era incrinato, se non sono stato convocato in passato le responsabilità principalmente erano le mie, ho parlato con il c.t. e avevamo idee diverse”. Il Mancio è il passato, adesso tocca al tecnico campione d’Italia in carica rilanciare gli azzurri. “C’è già un’idea di quello che vuole fare mister Spalletti, cambierà qualcosa rispetto a Mancini, ci sta facendo vedere parecchi video e qualsiasi cosa ci chiederà, lo seguiremo – ha proseguito Locatelli -. Contro la Macedonia ci attende una partita difficile, sono molto bravi nelle seconde palle e ci ricordiamo come è andata l’ultima volta contro di loro. Sarà importante la vittoria ma sarà altrettanto importante vedere l’entusiasmo e la voglia di indossare questa maglia”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]