Locatelli “Investiamo sul lavoro e sui talenti dei giovani con disabilità, stanziati 25 milioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema del lavoro è un perno fondamentale sul quale investire per cambiare sguardo e garantire a tutti maggiore autonomia e una vita indipendente. Abbiamo deciso di continuare ad investire sulle capacità e sui talenti in particolare dei giovani con disabilità fino ai 35 anni. La misura, su cui la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole, stanzia 25 milioni di euro destinati agli enti del Terzo settore per le assunzioni a tempo indeterminato”. Così il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

“Per garantire alle nostre comunità di essere più coese e al nostro Paese di poter crescere – aggiunge- non possiamo lasciare nessuno indietro. La misura replica il successo del precedente fondo istituito nel 2023 e aumenta le risorse a disposizione. Il cambiamento è iniziato e continuiamo sempre a sostenerlo”.

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