MILANO (ITALPRESS) – “Sulla la proposta dei caregiver, abbiamo una copertura in legge del bilancio per la prima volta nella storia pari a 250 milioni. Il disegno di legge è già stato depositato in ufficio di bilancio della Presidenza del Consiglio e inizierà l’iter parlamentare dopo l’approvazione del bilancio, con l’approvazione in Consiglio dei ministri”. Lo ha detto la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli a margine degli stati generali sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo in Lombardia organizzati da Anffas a Milano.

“Dopo tanti anni di attesa questo è il punto di caduta più importante che abbiamo, con tante persone e tante famiglie che hanno lavorato al progetto per tutto un anno intero – ha spiegato – Cerchiamo di dare una risposta a partire dal caregiver familiare convivente, prevalente, colui che ama, che cura, che non vuole essere sostituito ma accompagnato”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).