Lo studente italiano che ha conosciuto Kirk “Ucciso dall’intolleranza”

ROMA (ITALPRESS) - Parla in un'intervista all'agenzia Italpress Lorenzo Caccialupi, lo studente di Roma che ha conosciuto l'attivista americano Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre 2025 con un colpo di fucile in un campus dello Utah. "Conobbi e vidi per la prima volta Charlie Kirk qualche anno fa sui social media. Rimasi molto colpito perché mi piaceva quello che promuoveva, ovvero dialogo tra le due parti, il dialogo tra persone che la pensano diversamente tra loro. A differenza di quanto si è detto, Charlie Kirk a parer mio non era un promotore di odio, tutt'altro", afferma Caccialupi.