Lo Presti “Milano Serravalle lancia gli Asecap Days”

MILANO (ITALPRESS) - "Costituirà un momento di confronto fecondo e significativo sull'innovazione". Lo ha detto Beniamino Lo Presti, Presidente di Milano Serravalle - Milano Tangenziali, a proposito degli ASECAP Days. Sarà, infatti, Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. a ospitare ed organizzare per la prima volta a Milano, in collaborazione con AISCAT, l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, e ASECAP, Associazione Concessionarie Europee, la 51° edizione degli ASECAP Days, l'evento del settore che riunisce una volta l'anno le principali concessionarie autostradali europee e mondiali, in una tre giorni di dibattiti e approfondimenti sulle trasformazioni della mobilità moderna, per un confronto sulle sfide future. xh7/mgg/gsl