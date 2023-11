ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno arrestato una cartomante di 54 anni, gravemente indiziata di atti persecutori. I militari della Stazione di Roma Trastevere hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale capitolino. I gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico dell’indagata, risalgono già alla data del 19 novembre scorso, quando i Carabinieri impegnati nei controlli della movida trasteverina sono intervenuti, in piazza Sant’Egidio, per una lite animata tra due donne. Una 61enne di professione cartomante aveva denunciato di avere subito da parte della 54enne, intimidazioni e violenze fisiche, allo scopo di non permettere di svolgere la stessa attività di cartomante alla vittima, nella piazza. Ragione per cui, alla 54enne i Carabinieri notificarono un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal Tribunale di Roma. Per questo motivo, le reiterate inosservanze della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per cui la donna era sottoposta, per il reato di atti persecutori, hanno portato, dietro richiesta della Procura, all’emissione da parte del gip del Tribunale di Roma, alla misura cautelare in carcere.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare la 54enne e le hanno notificato il provvedimento cautelare. La donna è stata accompagnata presso il carcere femminile di Roma Rebibbia.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

