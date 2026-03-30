CAGLIARI (ITALPRESS) – Una rissa furibonda avvenuta nei giorni scorsi ha fatto innalzare nuovamente il livello di attenzione in Piazza del Carmine a Cagliari, area già soggetta a tutela rafforzata. Nei giorni scorsi infatti, una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri è intervenuta a seguito di diverse chiamate da parte di cittadini, allarmati per una lite in corso tra alcuni stranieri.

Sul posto, i militari hanno individuato un giovane di origini algerine, che presentava lievi ferite da taglio al polso e alla coscia sinistra. Il ragazzo ha raccontato di essere stato poco prima aggredito da tre connazionali i quali, dopo averlo colpito, gli avrebbero sottratto due buste della spesa per poi dileguarsi rapidamente prima dell’arrivo delle pattuglie.

Soccorso e medicato nell’immediatezza dal personale del 118, il giovane è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cucina, lungo complessivamente 24 centimetri, nascosto tra gli indumenti e, per questo motivo, deferito all’Autorità Giudiziaria.

L’episodio ha rappresentato un elemento di criticità che ha spinto il Comando Provinciale a intensificare ulteriormente i presidi di sicurezza nell’area durante l’intero fine settimana, applicando con fermezza l’ordinanza prefettizia che ha istituito la zona a tutela rafforzata, recentemente prorogata.

In un’operazione congiunta che ha visto operare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile in sinergia con i colleghi delle Stazioni di Cagliari Villanova, Stampace e Sant’Avendrace, sono state identificate ben 86 persone.

I controlli mirati hanno poi portato all’immediato allontanamento dalla piazza di 7 uomini, di età compresa tra i 21 e i 42 anni, originari di Tunisia, Algeria, Gambia, Guinea e Senegal. Si tratta di soggetti – alcuni dei quali senza fissa dimora e altri residenti in vari centri dell’Isola come Villacidro, Selargius, San Gavino Monreale e lo stesso capoluogo – tutti già noti alle Forze di Polizia.

Le loro posizioni sono state valutate per la palese violazione delle disposizioni previste dall’ordinanza prefettizia, concepita proprio per contrastare situazioni di marginalità e restituire gli spazi pubblici alla serena fruizione della collettività.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).