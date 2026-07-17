L’Italia supera il 77% di riciclo degli imballaggi e conferma il primato europeo

MILANO (ITALPRESS) - Nel 2025 l’Italia ha riciclato 10 milioni e 970mila tonnellate di imballaggi, pari al 77,3% di un immesso al consumo di 14 milioni e 200mila di tonnellate. Numeri in crescita quelli che emergono dalla Relazione generale Conai, che documenta annualmente l'andamento del sistema nazionale di gestione degli imballaggi e del loro riciclo. f12/fsc/gtr