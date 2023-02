LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) -La maggior parte dei maltesi che hanno viaggiato all’estero negli ultimi tre mesi dello scorso anno hanno scelto l’Italia come principale destinazione. Lo conferma l’Ufficio nazionale di statistica, aggiungendo che una persona su tre che ha viaggiato tra lo scorso ottobre e dicembre è andata in Italia.

227.000 hanno viaggiato verso l’Italia, mentre la seconda destinazione più popolare per i maltesi è stata il Regno Unito, seguito da Spagna, Francia e la Germania.

Più di 180.000 persone hanno viaggiato negli ultimi tre mesi del 2022, quasi 57.000 in più rispetto a ottobre e dicembre dell’anno precedente. Quasi 110.000 persone hanno viaggiato in vacanza, mentre circa 46.000 persone hanno visitato parenti e amici. Quasi la metà di coloro che hanno viaggiato aveva un’età compresa tra i 25 e i 44 anni.

La maggior parte dei maltesi hanno trascorso una media di 6,7 notti principalmente negli albergi e hanno speso oltre 158 milioni di euro, una media di 881 euro a persona e 58 euro in più rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

