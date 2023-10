BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – L’Italia del taekwondo primeggia con i suoi talentuosi rappresentanti e conquista la coppa come miglior nazione in gara al “Dracula Open” di Bucarest. Atleti competitivi provenienti da tutto il mondo hanno preso parte a questo open internazionale di classe G1, che rappresenta uno degli ultimi appuntamenti dell’anno nel calendario delle competizioni di taekwondo. I big azzurri in gara – il campione olimpico Vito Dell’Aquila, il campione del Mondo Simone Alessio e Maristella Smiraglia – hanno dimostrato una straordinaria forma fisica e tecnica, conquistando il gradino più alto del podio nelle rispettive categorie di peso. Questi risultati confermano la loro eccellenza nel taekwondo e la loro costante preparazione e condizione di alto livello. Oro anche per Giada Al Halwani e Andrea Conti. Il presidente della Federazione Italiana Taekwondo (Fita), Angelo Cito, ha espresso la sua soddisfazione alla fine della competizione, sottolineando l’importanza di mantenere alto il livello di prestazione in questa fase finale della stagione dove gli atleti “top” si giocano gli ultimi punti disponibili per la qualificazione diretta ai Giochi di Parigi, insomma una fase in cui “chi sbaglia paga”. Cito ha inoltre elogiato la presenza degli atleti ucraini che hanno gareggiato insieme agli azzurri, evidenziando le performance eccezionali di Oleksandr Chumachenko, che ha conquistato una medaglia d’oro, e del fratello gemello Andrii, che ha ottenuto il bronzo. Risultati che dimostrano il talento e il duro lavoro di questi giovani atleti, nonostante le sfide e la lontananza da casa, mentre si allenano con la squadra italiana. Da sottolineare anche la buona prova dell’atleta rifugiato Hadi Tiranvolipuor, che sta seguendo il programma di preparazione olimpica con il supporto costante della FITA e quello del programma di solidarietà olimpica del Cio, dimostrando la dedizione e la passione per il taekwondo.

Dal “Dracula Open”, insomma, arriva la conferma del talento e della dedizione degli atleti italiani nel taekwondo e vengono poste le basi per future sfide e competizioni internazionali. La FITA continua così a sostenere e promuovere l’eccellenza nel taekwondo nazionale e quello per il programma per i rifugiati, preparando gli atleti per le sfide olimpiche e altre competizioni di rilievo.

– foto ufficio stampa FITA –

