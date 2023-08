RAVENNA (ITALPRESS) – Festa azzurra al Pala De Andrè di Ravenna. L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco ha conquistato il quinto successo in altrettanti test preMondiali disputati, battendo per 98-65 il Portorico. Nel match di stasera 16 punti per Fontecchio e Procida e 15 per Spagnolo.

In più è andata in scena la festa per Gigi Datome, ovvero il “DatHome Day”, in occasione dell’ultimo match della carriera in Italia del capitano azzurro, che ha già annunciato di volersi ritirare dall’attività agonistica al termine della stagione, ovvero dopo il torneo iridato, in scena dal 25 agosto al 10 settembre in Giappone, nelle Filippine e in Indonesia.

Per l’Italia è in programma il 17 agosto la partenza per l’Asia con tappa in Cina, a Shenzhen, per le ultime due amichevoli, prima dell’esordio ai Mondiali. Il 20 agosto gli azzurri sfideranno il Brasile (alle 9 italiane); il 21 agosto saranno di nuovo in campo contro la Nuova Zelanda (alle 11.30 italiane). Il 25 agosto, poi, ci sarà il debutto iridato contro l’Angola (alle 10) nella spettacolare Philippine Arena di Manila, impianto da 55.000 posti.

