L’internazionalizzazione sfida possibile con la formazione continua

ROSÀ (VICENZA) (ITALPRESS) - In un mercato sempre più globalizzato anche l'internazionalizzazione può essere una sfida per un'azienda. Sdr Pack è un'impresa fondata 50 anni fa in provincia di Vicenza che si occupa della produzione di packaging per il food. La formazione ha anche avuto un importante impatto sul miglioramento dei processi interni e sulla sostenibilità aziendale. abr/mrv