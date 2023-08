TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Due reti in due minuti regalano all’Inter la vittoria, in rimonta, per 2-1 in amichevole contro il Psg. Il match è andato in scena a Tokyo, nel corso del Japan Tour dei nerazzurri. Tutte nel secondo tempo le reti: prima il vantaggio dei francesi grazie a una perfetta conclusione dalla distanza di Vitinha, al 64′; poi il pareggio e il vantaggio degli uomini di Simone Inzaghi con Esposito e Sensi, entrambi entrati nella ripresa, rispettivamente al posto di Barella e Lautaro. All’81’ Esposito porta il match sull’1-1 grazie a un tiro di destro su assist di Frattesi. Subito dopo, all’83’, Sensi segna di sinistro a due passi dalla porta, dopo una perfetta azione di Correa per Frattesi (secondo assist della gara per il neo nerazzurro). Negli ultimi minuti a nulla valgono i tentativi del Psg che, senza Mbappè, rimasto a casa per la vicenda legata al mancato prolungamento del contratto, non è riuscito a trovare il ritmo e il suo gioco. Assente nei francesi anche Neymar, rimasto in panchina perchè ancora non al top, al pari di Marco Verratti, sempre più al centro di diverse voci di calciomercato. Titolare, fra i pali del Psg, infine, Gigio Donnarumma, davanti a lui gli ex di turno Skriniar e Hakimi. Buone indicazioni per Simone Inzaghi che, rispetto all’undici iniziale (Stankovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro), sceglie i giusti innesti nella ripresa: ottimo l’impatto nel match di Frattesi.

