L’intelligenza si può ereditare? Le ultime scoperte della scienza …

È una delle domande che da sempre incuriosiscono studiosi e genitori: l’intelligenza si eredita oppure si costruisce con l’esperienza? Le scoperte più recenti della genetica e delle neuroscienze offrono risposte sempre più dettagliate, ma allo stesso tempo evidenziano la complessità di un fenomeno che non si lascia ridurre a un solo fattore.

Non esiste un unico gene responsabile dell’intelligenza, né si può attribuire tutto all’ambiente in cui si cresce. Oggi sappiamo che una rete di geni interagisce tra loro, influenzando predisposizioni e potenzialità cognitive. Ma sappiamo anche che il contesto sociale e culturale gioca un ruolo cruciale, arrivando a incidere per oltre il 50% sul quoziente intellettivo di una persona.

E non è tutto: la trasmissione genetica dell’intelligenza segue dinamiche particolari che sembrano favorire il contributo materno, e l’intelligenza stessa non è una qualità unica e indivisibile. Esistono infatti diverse forme di intelligenza, dalla logico-razionale a quella emotiva, e ognuna può essere sviluppata in modo diverso a seconda delle esperienze di vita.

I geni contano, ma non sono tutto

Per decenni si è cercato “il gene dell’intelligenza”, ma la scienza ha ormai chiarito che questa visione è superata. L’intelligenza è il risultato dell’interazione tra centinaia di geni, ognuno dei quali contribuisce con un effetto minimo, ma cumulativo. Una ricerca pubblicata su Nature Genetics nel 2018 ha identificato oltre 1.200 varianti genetiche associate al quoziente intellettivo, sottolineando come nessuna di esse da sola sia determinante. L’intelligenza, quindi, non è scritta in un singolo punto del DNA, ma emerge da una complessa rete genetica che regola lo sviluppo neuronale, la memoria, la capacità di concentrazione e altre funzioni cognitive.

Un aspetto sorprendente riguarda il ruolo della madre nella trasmissione dei geni cognitivi. Studi come quello dell’Università di Ulm indicano che molti geni legati all’intelligenza risiedono nel cromosoma X, di cui le donne possiedono due copie, contro l’unica degli uomini. Questo potrebbe spiegare perché le madri hanno una probabilità maggiore di trasmettere alle generazioni successive determinate predisposizioni intellettive. Non si tratta di una regola fissa, ma di una tendenza confermata da osservazioni genetiche su vasta scala.

Tuttavia, anche la migliore delle ereditarietà non garantisce da sola lo sviluppo di un’intelligenza pienamente espressa. Senza un ambiente stimolante, le potenzialità genetiche rischiano di rimanere inespresse. È proprio in questa interazione tra codice genetico ed esperienza che si gioca la vera costruzione della mente.

L’ambiente può fare la differenza

Il patrimonio genetico può offrire una base, ma è l’ambiente a modellare concretamente l’intelligenza. Numerose ricerche hanno dimostrato che le esperienze vissute durante l’infanzia e l’adolescenza influenzano in modo determinante lo sviluppo cognitivo. Secondo studi condotti dall’Università di Harvard, più del 50% del quoziente intellettivo è riconducibile a fattori ambientali, come il livello di istruzione, la qualità delle relazioni affettive, la presenza di stimoli culturali e le condizioni socio-economiche della famiglia.

Crescere in un ambiente ricco di libri, dialogo, curiosità e confronto stimola la formazione di connessioni neurali e favorisce lo sviluppo del pensiero critico e creativo. Al contrario, situazioni di deprivazione, stress cronico o trascuratezza affettiva possono compromettere in modo significativo le capacità cognitive, anche in presenza di una genetica favorevole.

Un elemento chiave è rappresentato dalla qualità delle interazioni sociali nei primi anni di vita. Un bambino che riceve attenzioni, viene ascoltato, incoraggiato e coinvolto in attività stimolanti, costruisce le basi per una mente elastica e aperta all’apprendimento. L’educazione, dunque, non è solo trasmissione di conoscenze, ma anche coltivazione del potenziale cognitivo attraverso esperienze emotivamente significative.

Non esiste una sola forma di intelligenza

Per troppo tempo l’intelligenza è stata misurata esclusivamente attraverso il quoziente intellettivo (QI), considerato l’unico indicatore valido delle capacità cognitive. Tuttavia, le teorie più moderne hanno messo in discussione questa visione riduttiva. Secondo il modello delle intelligenze multiple proposto da Howard Gardner, esistono diverse modalità attraverso cui gli esseri umani comprendono, apprendono ed esprimono il proprio potenziale: dalla logico-matematica alla linguistica, dalla musicale alla corporeo-cinestetica, fino a forme meno visibili ma altrettanto fondamentali come l’intelligenza intrapersonale ed interpersonale.

Tra queste, un ruolo sempre più centrale è occupato dall’intelligenza emotiva, definita da Daniel Goleman come la capacità di riconoscere, comprendere e gestire le emozioni proprie e altrui. A differenza del QI, che tende a rimanere stabile nel tempo, l’intelligenza emotiva può essere allenata e potenziata, incidendo profondamente sulla qualità delle relazioni sociali, sulle scelte personali e sul successo professionale.

Questo significa che non esiste un solo tipo di intelligenza né un’unica strada per valorizzarla. Alcune persone eccellono nel ragionamento astratto, altre nella comunicazione empatica o nella gestione dei conflitti. Riconoscere la pluralità delle intelligenze permette non solo di superare vecchi stereotipi, ma anche di educare e valorizzare le capacità individuali in modo più equo e completo.