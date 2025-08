L’intelligenza artificiale in sanità è in continua crescita

ROMA (ITALPRESS) - Il settore delle applicazioni di intelligenza artificiale in sanità vale 3 miliardi di euro in Italia e cresce del 30-35 per cento l’anno. Ne parla Andrea Celli, amministratore delegato di Philips Italia e managing director di Philips per Italia, Grecia e Israele, in un’intervista all’Italpress. sat/gsl