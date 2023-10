L’inflazione rallenta a settembre

ROMA (ITALPRESS) - A settembre l'Istat stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo registri un aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua, da +5,4% del mese precedente. La lieve decelerazione del tasso d'inflazione si deve prevalentemente al rallentamento su base tendenziale dei prezzi degli alimentari non lavorati, di quelli lavorati, dei beni durevoli e, in misura minore, di quelli non durevoli. sat/gsl