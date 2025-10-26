L’imprenditore gozitano e presidente dell’Hamrun Spartans punta all’acquisto di un club italiano, Sampdoria nel mirino

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’imprenditore gozitano e presidente dell’Hamrun Spartans, Joseph Portelli, ha ribadito la sua ambizione di acquisire una società calcistica italiana, definendo la Sampdoria un acquisto “da sogno”, pur confermando di essere alla ricerca di altre opportunità. Parlando al Times of Malta, Portelli ha dichiarato che sarebbe pronto a rilevare la Sampdoria se i problemi finanziari del club dovessero portarlo all’amministrazione controllata.

“Se la Sampdoria dovesse fallire, non ci penserei due volte a rilevarla, anche se dovesse ripartire dalla Serie D,” ha affermato. L’imprenditore maltese aveva annunciato per la prima volta le sue intenzioni di acquistare una squadra italiana a settembre, suscitando speculazioni in un momento di difficoltà economiche per diversi club. La Sampdoria, attualmente impegnata nella lotta per la salvezza in Serie B, affronta debiti stimati tra i 30 e i 40 milioni di euro, con la metà da saldare immediatamente in caso di vendita prima del 2033.

Portelli ha aggiunto di stare valutando anche altre possibilità in Serie B, C o D. “Si può acquistare una squadra di Serie D a basso costo e investire circa due milioni di euro per portarla tra i professionisti,” ha spiegato.

Il suo obiettivo più ampio resta quello di rafforzare l’Hamrun Spartans e il calcio maltese. “Ogni profitto derivante dal club italiano sarà reinvestito nell’Hamrun. L’obiettivo è raggiungere ogni anno la fase a gironi di una competizione UEFA,” ha dichiarato. Portelli ha inoltre sottolineato che possedere una squadra italiana potrebbe favorire lo sviluppo dei giocatori e le opportunità di allenamento per il suo club maltese.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).