L’Imam di Torino torna in libertà, ha lasciato il Cpr di Caltanissetta
CALTANISSETTA (ITALPRESS) – E’ tornato in libertà l’Imam di Torino, Mohamed Shahin. Ha lasciato il Cpr di Caltanissetta, in applicazione della decisione della Corte di Appello di Torino che si è pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nella struttura. Accolto il ricorso dei suoi avvocati. All’Imam è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
