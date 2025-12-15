L’Imam di Torino torna in libertà, ha lasciato il Cpr di Caltanissetta

December 13, 2025, Turin, Abruzzo, Italy: Regional protest in Turin to ask for the release of Mohamed Shahin, the imam recently arrested for supposed national security reasons. Shahin was a reference point for islami community in Turin, and for the demonstrations in support of Palestine.A banner with written ''free Shahin, nobody deported for supporting palestine' (Credit Image: ? Sebastiano Bacci/ZUMA Press Wire) Pictured: gv,general view Ref: BLU_S9163064 131225 NON-EXCLUSIVE Picture by: Sebastiano Bacci/Zuma / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 [email protected] World Rights, No Finland Rights, No Hungary Rights, No Japan Rights, No China Rights, No Mexico Rights, No Slovenia Rights, No Sweden Rights, No United Kingdom Rights, No Czech Republic Rights, No Peru Rights, No Taiwan Rights, No Netherlands Rights, No Argentina Rights, No Belgium Rights, No Norway Rights, No France Rights, No Portugal Rights

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – E’ tornato in libertà l’Imam di Torino, Mohamed Shahin. Ha lasciato il Cpr di Caltanissetta, in applicazione della decisione della Corte di Appello di Torino che si è pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nella struttura. Accolto il ricorso dei suoi avvocati. All’Imam è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

