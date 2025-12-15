L’Imam di Torino torna in libertà, ha lasciato il Cpr di Caltanissetta

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – E’ tornato in libertà l’Imam di Torino, Mohamed Shahin. Ha lasciato il Cpr di Caltanissetta, in applicazione della decisione della Corte di Appello di Torino che si è pronunciata per la cessazione del suo trattenimento nella struttura. Accolto il ricorso dei suoi avvocati. All’Imam è stato consegnato un permesso di soggiorno provvisorio emesso dalla Questura di Caltanissetta.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).