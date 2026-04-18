Asti (ITALPRESS) – Ammazza l’ex moglie e il suo nuovo compagno, poi si toglie la vita. È quanto successo nella località di Cossombrato, in provincia di Asti. Oggi a mezzogiorno nelle campagne del paese sono stati rinvenuti i cadaveri di un uomo e una donna, rispettivamente di 57 e 55 anni, su cui erano evidenti le ferite da arma da taglio.

I due, secondo le prime informazioni, erano legati da una relazione sentimentale. Gli investigatori del Comando Provinciale Carabinieri di Asti, in collaborazione con quelli della Compagnia Carabinieri di Villanova d’Asti e coordinati dall’Autorità Giudiziaria, hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare le responsabilità.

In particolare, gli investigatori stanno approfondendo ogni possibile collegamento tra il duplice rinvenimento odierno e la morte di un 59 enne residente a Cossombrato, ex marito della donna, che si sarebbe suicidato nel pomeriggio di ieri.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).