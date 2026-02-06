Lilly porta la salute e la sensibilizzazione sull’obesità a Milano Cortina

MILANO (ITALPRESS) - Un ideale filo rosso lega lo sport alla scienza: come nella competizione sportiva occorrono allenamento, determinazione, tentativi e fallimenti per ottenere un successo, così anche nella ricerca e nell’innovazione serve avere tenacia e imparare dagli errori per arrivare al miglior risultato, la cura. Lilly, sponsor delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, accende l’impegno per la salute nella città di Milano, e inaugura due installazioni immersive. The Impossible Gym – Winter Edition in Piazza dei Mercanti, ispirata agli sport invernali e pensata per far emergere gli ostacoli e le sfide che ogni giorno le persone che convivono con l’obesità devono affrontare e superare, e i Fan Village in Piazza del Cannone, igloo esperienziali interattivi dove i visitatori potranno ripercorrere le scoperte più importanti che hanno segnato la storia della medicina moderna. f12/mgg/mrv