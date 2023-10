GENOVA (ITALPRESS) – Anche quest’anno gli studenti e i dottorandi in tecnica legislativa della facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo genovese, in concomitanza con l’ultima seduta di ottobre del Consiglio regionale ligure, hanno incontrato nella Sala Montale il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, il vicepresidente e il segretario del Consiglio regionale Armando Sanna e Claudio Muzio, il presidente e il vicepresidente della V Commissione (Controlli, Verifica attuazione delle leggi e Pari Opportunità) Fabio Tosi e Veronica Russo.

Gli studenti sono accompagnati dal Professor Enrico Albanesi, titolare della cattedra di tecnica legislativa. Nel corso di una breve conversazione i rappresentanti del Consiglio hanno risposto ad alcune domande sulle procedure e le norme statutarie che regolano la discussione in Consiglio regionale, in particolare sulla clausola valutativa; al termine, gli studenti hanno potuto vedere subito in pratica lo svolgimento della seduta del Consiglio del mattino, assistendo dalla zona riservata al pubblico.

Oltre agli esponenti politico-istituzionali, sempre nel corso della mattina gli studenti incontreranno i funzionari del Servizio assemblea per un’altra sessione di domande e risposte su tecnica legislativa, qualità della regolazione, semplificazione, clausole valutative e valutazione delle politiche pubbliche, legge sulla qualità della normazione.

La visita si concluderà nel pomeriggio nella sala riunioni R6 con la lezione del Professor Albanesi, aperta a funzionari e dirigenti del Consiglio e al personale della Giunta regionale.

