Liguria, varata la nuova nave “Quirinale”. Il Presidente Bucci: “Gioiello tecnologico”

SESTRI LEVANTE (GENOVA) (ITALPRESS) – “La nave Quirinale ha una grandissima importanza dal punto di vista militare, strategico e civile. È un orgoglio non solo di chi l’ha costruita, ma anche di chi ha deciso di costruirla, e per tutta la nostra nazione”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenendo questa mattina alla cerimonia di varo della nuova Nave Idro-Oceanografica Maggiore “Quirinale” della Marina Militare nel cantiere integrato Fincantieri di Riva Trigoso.

“Andrà a operare in realtà strategicamente importanti, in superficie e in subacquea, in quel mare dove la nostra regione ha costruito la propria storia economica, occupazionale e culturale – ha proseguito Bucci – con il mare abbiamo vissuto per secoli e continueremo a vivere anche nei prossimi. La blue economy è il vettore principale dello sviluppo della Liguria e uno dei più importanti per l’Italia. Quello che facciamo oggi è rilevante per tutta la nazione e per l’intera comunità europea: variamo una nave che è un concentrato di tecnologia, seconda a nessuno, in grado di operare in tutti i mari del mondo, compresi i poli, e di garantire conoscenza delle risorse in mare e nel sottosuolo marino, dall’energia ai cavi sottomarini”.

“Ringrazio il Governo, le autorità della Marina Militare, i comandanti e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto, l’Istituto Idrografico della Marina, che da Genova opera in tutti i mari del mondo, e Fincantieri, che sta assumendo un ruolo di leadership a livello globale – ha concluso – il connubio tra Regione, Marina Militare, Fincantieri e le aziende tecnologiche coinvolte è motivo di orgoglio per la Liguria, per l’Italia e per l’Europa. Lo facciamo per il futuro dei nostri figli e delle prossime generazioni. Un ringraziamento speciale va a tutte le maestranze che hanno lavorato in questo cantiere”.

– Foto Regione Liguria –

