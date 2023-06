GENOVA (ITALPRESS) – Dallo sviluppo delle infrastrutture strategiche come la Diga e il Terzo Valico ai progetti legati al Pnrr che saranno realizzati in Liguria fino al turismo e alla cultura, in virtù del forte legame in particolare con Sanremo, grazie a Villa Nobel e ai fiori della Città delle Palme, protagonisti della cerimonia che si svolge il 10 dicembre di ogni anno, nell’anniversario della morte di Alfred Nobel: questi i principali temi al centro del colloquio tra il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti e l’ambasciatore di Svezia, Jan Bjòrklund, presso gli uffici della Presidenza.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche della Ocean Race – The Grand Finale e degli interventi in corso in Liguria nell’ottica della sostenibilità ambientale, a partire dall’elettrificazione delle banchine del porto di Genova fino alla Ciclovia Tirrenica, che attraverserà il territorio da Ventimiglia a Sarzana e proseguirà poi fino a Roma.

(ITALPRESS).

