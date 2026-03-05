Liguria, presentata la missione istituzionale in Sud America: l’iniziativa promossa per rafforzare il legame con comunità oltreoceano

GENOVA (ITALPRESS) – È stata presentata la missione istituzionale in Sud America legata al progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo”, l’iniziativa promossa da Regione Liguria per rafforzare il legame culturale, identitario ed economico con le comunità liguri oltreoceano.

Il progetto prende ispirazione dalla Lanterna di Genova, simbolo della città e ultimo riferimento visivo per migliaia di emigranti, non solo liguri, prima della partenza verso le Americhe. L’obiettivo è realizzare Lanterne simboliche nelle principali comunità liguri del mondo, creando un ponte permanente tra la Liguria e i territori di emigrazione storica.

“Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo” si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dell’identità ligure e di rafforzamento delle relazioni internazionali, con l’obiettivo di trasformare la memoria dell’emigrazione in una leva culturale, turistica ed economica per il futuro.

“La missione in Sud America – dichiara l’assessore all’ Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti – rappresenta un passaggio fondamentale per consolidare i rapporti con le comunità liguri all’estero e rafforzare un dialogo istituzionale che affonda le proprie radici nella nostra storia. Con il progetto ‘Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo’ vogliamo dare un segno concreto e riconoscibile dell’identità ligure, ma anche creare nuove opportunità di collaborazione in ambito culturale ed economico. Le comunità liguri oltreoceano sono un patrimonio umano e professionale straordinario: rafforzare queste connessioni significa costruire relazioni stabili e prospettive condivise di sviluppo tra territori legati da una storia comune”.

La missione, che vedrà la partecipazione dell’assessore Ripamonti, toccherà Brasile, Argentina e Cile, con incontri istituzionali con associazioni liguri, rappresentanze consolari e diplomatiche, oltre a momenti di confronto con delegazioni di Uruguay e Paraguay. In Brasile, a Poços de Caldas, il 9 marzo sarà inaugurata la prima Lanterna. Si prosegue in Argentina, a Buenos Aires, in occasione dei 125 anni dell’associazione Carboneros Unidos, dove l’11 marzo presso il Parlamento della città sarà inaugurata una targa celebrativa e verrà effettuato un sopralluogo nell’area individuata per la futura realizzazione della Lanterna.

Regione Liguria ha finanziato nel 2026 il progetto editoriale dedicato ai 125 anni di storia dell’associazione. La missione si conclude in Cile, a Santiago e Valparaíso (porto di arrivo di moltissimi emigranti liguri), dove si terranno autorità locali e le comunità di liguri. A Valparaíso verrà mostrato il luogo dove verrà edificata la terza Lanterna.

Nel quadro delle iniziative a sostegno della memoria e della valorizzazione dell’ingegno ligure nel mondo, Regione Liguria ha inoltre finanziato il progetto del Comune di Tovo San Giacomo per la realizzazione del film documentario “Liguria Argentina – L’ingegno italiano nel mondo alla scoperta dell’orologio Bergallo”, che è stato presentato a Buenos Aires il 3 marzo 2026 presso la sede dell’Associazione Carboneros Unidos.

