GENOVA (ITALPRESS) – ‘Pronto? Sono Carla”: è il progetto di comunicazione che Regione Liguria, insieme ad Alisa, ha realizzato sui temi della salute e che vedrà come protagonista Carla Signoris. L’attrice genovese sarà protagonista di dieci videoclip da un minuto nelle quali, al telefono con amici e amiche, diffonde una sempre più corretta informazione legata ai corretti stili di vita, alla prevenzione e ai servizi offerti dal Sistema sanitario regionale.

“E’ con grande piacere – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che presentiamo questo progetto di comunicazione con un’attrice ligure, una grande artista che ci aiuterà a veicolare messaggi molto importanti. In queste clip Carla Signoris ci consente anche di sorridere. E quel sorriso è un faro che si accende sui temi legati alla salute e ai corretti comportamenti che ci aiutano a preservarla”.

“Sono molto felice e anche orgogliosa di dare il mio contributo alla campagna promossa da Alisa e dalla Regione Liguria – afferma Carla Signoris – E’ una campagna informativa che credo abbia la capacità di parlare a tutti su temi fondamentali legati alla salute e agli stili di vita, ai comportamenti corretti che tutti possiamo e dobbiamo adottare. L’informazione e la prevenzione sono cruciali, ma sono importanti anche le modalità, e credo che il tono, colloquiale e leggero, di questa campagna, sia una chiave per rendere il messaggio ancora più efficace. E poi, come tutti sanno, sono molto legata alla mia città e alla mia terra. Quando Genova chiama, io rispondo, sempre. Ogni videoclip sarà introdotto da ‘Pronto, sono Carlà, un modo semplice e riconoscibile per avvicinare le persone ai temi dedicati alla salute e al proprio benessere e orientarle verso scelte consapevoli nei confronti dei propri bisogni di salute”.

“In questi video Carla è l’amica che regala pillole di buon senso sui temi della salute – aggiunge l’assessore alla Sanità della Regione Liguria – e siamo certi che questi messaggi raggiungeranno tante persone, le faranno sorridere, ma saranno anche in grado di stimolare l’attenzione sui corretti di stili di vita sui quali, tante volte, ci dimentichiamo di porre la giusta attenzione nelle abitudini quotidiane”.

“Questi messaggi – aggiunge Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa – sono non solo divertenti, ma anche molto efficaci e saranno abbinati gli approfondimenti dei nostri medici e dei professionisti che lavorano sul campo e che potranno aiutare i cittadini a trovare le risposte che cercano legate ai temi della salute, sia da un punto di vista medico sia da quello della prevenzione, anche per quanto concerne i servizi che il nostro sistema sanitario sa offrire”.

I videoclip saranno veicolati attraverso i canali di Regione Liguria e sulle principali emittenti televisive regionali e affronteranno dieci tematiche specifiche che seguiranno la stagionalità, anche in relazione alle Giornate dedicate alla salute: asma e problemi respiratori, tumori della pelle, donazione sangue e plasma, disturbi alimentari, prevenzione cardiovascolare, donazione di midollo osseo, ottobre rosa e tumori femminili, influenza, novembre azzurro e tumori maschili, dipendenze.

