LA SPEZIA (ITALPRESS) – Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone hanno visitato il cantiere della centrale “Eugenio Montale” in occasione dell’avvio della demolizione della parte esterna della ciminiera, per cui il termine dei lavori è previsto a fine giugno.

“In queste aree si è sempre fatta energia in passato – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – anche a costo di alcuni sacrifici per la popolazione. Siamo sinceri su questo. Adesso noi abbiamo il compito di continuare a produrre energia ma di farlo in modo che sia un vantaggio per la popolazione, non uno svantaggio. Questo è il nostro lavoro. Gli impianti bisogna farli, ma in modo tale che non abbiano ricadute negative per i cittadini. Anzi, devono essere un vantaggio. Avere qui un polo che produrrà energia significa poter utilizzare quell’energia anche dal punto di vista industriale con costi minori e questo significa migliore capacità imprenditoriale e competitività sui mercati. Sono le cose giuste da fare, impegnandosi a farle bene, nel rispetto dell’ambiente e a vantaggio dei cittadini”.

