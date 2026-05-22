Sondaggio Izi, gradimento Silvia Salis al 66% dopo un anno di mandato a Genova

GENOVA (ITALPRESS) – Il 65,7% dei genovesi è soddisfatto dell’operato del sindaco Silvia Salis nei suoi primi 12 mesi di mandato. Un risultato molto più ampio rispetto al 51,5% che ottenne dagli elettori un anno fa. E quanto emerge dal sondaggio realizzato da Izi, società italiana specializzata in ricerche di mercato e analisi. Due gli aspetti che risultano particolarmente graditi ai genovesi: la capacità comunicativa e la forte presenza mediatica e l’attenzione alle politiche sociali, di inclusione, dei diritti civili e per la casa della Sindaca Salis.

I genovesi poi esprimono un gradimento molto alto su alcuni degli interventi dell’amministrazione Salis: i grandi eventi, la tutela dei diritti LGBTQIA+, la promozione culturale e lo sviluppo turistico ed il rilancio economico e l’attrazione di investimenti. Le due principali preoccupazioni dei cittadini di Genova riguardano invece la crisi dell’occupazione legata al porto e alle grandi infrastrutture e i ritardi burocratici o statali sulle grandi infrastrutture. Infine per il 43,9% degli intervistati l’impatto che ha avuto l’operato di Silvia Salis sull’immagine di Genova è positivo mentre soltanto per il 19,4% è negativo. (per il 23,2% invariato, per il 13,5% è controverso).

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