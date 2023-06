GENOVA (ITALPRESS) – E’ iniziata presso l’IIS Ruffini di Imperia la seconda tappa ligure di “Orientamenti Summer”, la manifestazione di Regione Liguria che porta sul territorio le attività di orientamento per aiutare i giovani a seguire l’esempio dei “Dreamers”, i sognatori, con le loro storie di coraggio, impegno e determinazione.

La giornata ha visto la partecipazione di oltre 100 bambini, bambine, ragazzi e ragazze con i centri estivi e accompagnati dalle famiglie.

“Orientamenti Summer è innanzitutto un lavoro di rete – afferma l’assessore regionale alla Formazione e Orientamento Marco Scajola – reso possibile dai tanti partner che assieme a noi arricchiscono l’offerta di attività e laboratori proposti e che ci permettono di coinvolgere bambini e ragazzi di diverse età”.

“Sono molto soddisfatto di questa giornata – prosegue Scajola – in cui ho potuto toccare con mano l’entusiasmo e la curiosità dei più giovani, che sono arrivati a Imperia da tutta la provincia e che vogliamo accompagnare alla scoperta dei propri sogni, delle proprie passioni e attitudini: in questo modo potranno scegliere il percorso futuro, prima di studio e poi anche lavorativo, con maggiori consapevolezza e soddisfazioni, senza dimenticare che la formazione professionale garantisce in Liguria uno sbocco occupazionale a più dell’80% dei giovani che concludono il percorso. Orientamenti Summer fa tappa nei capoluoghi coinvolgendo l’intera regione: sono felice di aver incontrato oggi bambini e ragazzi, accompagnati dalle loro famiglie che ringrazio”.

Già dal primo giorno i laboratori proposti hanno riscosso grande successo.

Al centro di queste giornate i temi dell’educazione civica, della legalità e della sicurezza con le attività proposte del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza. Attenzione anche al benessere con le attività delle imprese del mondo dello sport di Confartigianato. L’offerta è stata completata dai temi più tradizionalmente legati all’orientamento, con i laboratori sull’olio dell’ITS Agroalimentare, le attività proposte dalla Scuola Edile di Imperia e i workshop sui sogni, le passioni, le opportunità di studio e lavoro erogati dagli specialisti di #Progettiamocilfuturo.

Orientamenti Summer significa anche un supporto qualificato alle famiglie e genitori: grazie alla collaborazione con il Comune di Imperia, dopo 4 anni, ritorna mercoledì 28 giugno, alle ore 18, il workshop “Quale sogno seguo dopo le medie?” dedicato a genitori e figli.

A Orientamenti Summer, a Imperia fino a giovedì 29 giugno, sono previsti anche laboratori volti alla conoscenza dell’offerta del polo imperiese dell’Università di Genova e delle professioni più richieste, con gli interventi della Camera di Commercio delle Riviere.

