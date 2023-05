GENOVA (ITALPRESS) – Il mese di maggio è dedicato, a livello internazionale, alla prevenzione del melanoma e dei tumori cutanei: con l’inizio della stagione estiva, infatti, è importante ricordare di prendersi ancora più cura della propria pelle. Per questo Regione Liguria, insieme ad Alisa, ha previsto a partire da domani, giovedì 18 maggio, una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione del melanoma, una grave forma di tumore della pelle che, sebbene meno comune di altri, se non individuato precocemente è molto pericoloso a causa della rapidità di diffusione: torna ‘Pronto, sono Carla’, un videoclip da un minuto in cui Carla Signoris sarà al telefono con un’amica, introducendo il tema dei tumori della pelle, poi approfondito anche dagli specialisti per ricordare di adottare corretti stili di vita e di prendersi cura della propria pelle. Si tratta della seconda puntata del progetto di comunicazione di Regione Liguria e Alisa che ha come protagonista l’attrice genovese, dopo la prima campagna su asma e malattie respiratorie che, dal 4 al 12 maggio (è proseguita fino ad oggi 17 maggio) ha registrato oltre un milione di ‘impression’ (visualizzazioni) sui social di Regione, con una copertura di 959.977 utenti. La diretta social dell’11 maggio con gli specialisti ha avuto una copertura di 4.348 persone.

“I numeri registrati fino ad oggi – sottolinea il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti – e l’attenzione dimostrata dagli utenti anche rispetto agli approfondimenti dei medici abbinati alla campagna dimostrano che ‘Pronto, sono Carla’ è un modo semplice e riconoscibile per avvicinare le persone ai temi legati alla salute e al proprio benessere, aiutandole a compiere scelte consapevoli per prendersi cura di sè. Investire nella comunicazione su prevenzione e corretti stili di vita è un modo per contrastare la diffusione delle malattie e, di conseguenza, anche per risparmiare sui costi del sistema sanitario pubblico che sarebbero destinati a cure e riabilitazione”.

Il melanoma è una grave forma di tumore della pelle che, sebbene meno comune di altri, è molto pericoloso a causa della rapidità di diffusione se non individuato precocemente; deriva dalla trasformazione maligna dei melanociti (cellule che determinano il colore della pelle) che può insorgere su cute apparentemente sana o dalla modificazione di un neo-preesistente.

Il picco di incidenza è tra i 35 ed i 55 anni (è il tumore più frequente nelle donne tra 25 e 30 anni): “La prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano l’arma più efficace nel ridurre sensibilmente la mortalità per melanoma, considerata l’elevata propensione a sviluppare precocemente metastasi – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola – ricordando l’importanza di fare prevenzione e seguire le corrette regole di esposizione al sole. È fondamentale conoscere la propria pelle e segnalare in modo tempestivo le macchie sospette al medico di famiglia che può valutare l’eventuale invio presso un centro di riferimento specialistico”.

Nelle prossime settimane, sono previsti, tra l’altro, una diretta social con gli specialisti e un podcast di approfondimento sui tumori della pelle.

