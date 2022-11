ROMA (ITALPRESS) – Luciano Ligabue ha il covid ed è in quarantena da cinque giorni nella stanza di un albergo di Parigi, come riferisce l’artista in video sui social. “Non è la mia chitarra – racconta – ma lo è diventata. Arriva da una intuizione di Maioli, che l’ha vista girando per un mercatino a Parigi e l’ha comprata pensando che mi potesse tenere compagnia e sperando che potessi magari anche scrivere un pezzo. E in effetti qualcosa ho scritto”.

-foto ufficio stampa Ligabue-

(ITALPRESS).

