Ligabue a Campovolo per la festa de ‘La notte di certe notti’

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Domani, venerdì 20 giugno, inizia la festa de “La notte di certe notti”, l’atteso imperdibile evento live di Luciano Ligabue che riaccenderà le luci di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) per due giorni di festa (domani e sabato 21 giugno), in cui l’artista celebrerà insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Alle ore 12.00 apriranno, infatti, le porte della Ligastreet per vivere un’esperienza immersiva nel mondo del Liga e solo per la giornata di domani l’accesso al boulevard sarà gratuito e consentito anche a chi non possiede il titolo di ingresso per il concerto.

Saranno tantissime le attività previste lungo la Ligastreet che sarà divisa in aree tematiche: dalla Liga Games (tra flipper e calcio balilla), all’area giostre (con toro meccanico e molto altro) e l’area Insidethebox – Buon Compleanno Elvis 1995-2025 (un vero e proprio ligacorner con mostra fotografica e memorabilia), passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, dallo spazio TRIBUTE STAGE che verrà messo a disposizione per momenti di musica live, tribute band, talk powered by BarMario, fino ad arrivare a un’area kids. Sul Tribute Stage si esibiranno le più importanti Tribute Band di Ligabue che si esibiranno nella serata di venerdì 20 giugno a partire dalle ore 21.30.

Durante le due giornate sarà inoltre organizzata, sempre presso il Tribute Stage, una speciale Asta online grazie alla partnership con Charity Star, che metterà in palio oggetti iconici utilizzati e indossati da Ligabue: chitarra, indumenti, tracolle e tanto altro.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a La Collina (www.cooplacollina.it), realtà locale da sempre impegnata nel sociale. Il tutto sarà svolto con un’attenzione particolare al sociale e alla sostenibilità grazie a un’area che ospiterà organizzazioni attive nel settore come Ethicarei, We World, CMCC (Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici) e La Collina, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali, della tutela dei diritti umani, della salute, della parità di genere e della diversità ed inclusione.

Il concept e i contenuti dell’area sociale e sostenibile saranno sviluppati in partnership con Ontier, studio legale leader nel campo della sostenibilità applicata al mondo dello spettacolo. Situata in uno spazio adiacente alla Ligastreet, l’area campeggio, già sold out, aprirà dalle ore 12.00 di domani e rimarrà accessibile in maniera continuativa fino alle ore 10.00 di domenica 22 giugno.

