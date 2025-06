“Life is Pandastic”: l’estate italiana in tour con Fiat

TORINO (ITALPRESS) – L’estate italiana si accende di colore, ritmo e voglia di divertirsi, e Fiat la celebra con il tour “Life is Pandastic”, un progetto itinerante che, in collaborazione con i dealer della rete italiana, porterà la gamma FIAT – e in particolare la Grande Panda e la nuova Topolino – direttamente sulle spiagge e nelle località più amate d’Italia, per un’esperienza immersiva fatta di stile, leggerezza e italianità.

Il viaggio di FIAT attraverso l’Italia inizierà da un luogo simbolico: Pandino (CR), dove il 20, 21 e 22 giugno si terrà il famoso “Panda a Pandino”, il più grande raduno al mondo dedicato all’iconica utilitaria italiana. Nato nel 2017 per sostenere associazioni benefiche locali e nazionali, l’evento è diventato una vera e propria festa internazionale, capace di raccontare l’evoluzione di un modello che ha attraversato le generazioni rimanendo sempre fedele al suo spirito pop, funzionale e irresistibilmente italiano.

Dopo l’appuntamento di apertura, il tour “Life is Pandastic” proseguirà il suo percorso verso il Sud, facendo tappa a Napoli dal 1° al 6 luglio, in occasione del Napoli Pizza Village. Si tratta di uno dei festival gastronomici più importanti e partecipati al mondo, dedicato interamente alla pizza, simbolo per eccellenza dell’italianità. La manifestazione, che si svolge alla Mostra d’Oltremare, richiama ogni anno oltre un milione di visitatori. In questa cornice d’eccezione, FIAT porterà all’attenzione del pubblico la Grande Panda e la Topolino, due modelli che interpretano in modo diverso ma complementare lo stile di vita italiano, coniugando estetica, funzionalità e attenzione alle reali esigenze della mobilità urbana.

Il tour “Life is Pandastic” procederà per tutta l’estate, toccando alcune delle più affascinanti località balneari del Paese. Le otto tappe successive, che verranno annunciate a breve, sono state selezionate per la loro attrattiva turistica e per la loro rilevanza strategica all’interno delle attività di comunicazione territoriale del brand. In ognuno di questi appuntamenti, i concessionari FIAT avranno un ruolo chiave nell’organizzazione e nella gestione delle iniziative locali, confermando il forte legame tra il marchio e il territorio.

Cuore pulsante dell’esperienza sarà il villaggio “Life is Pandastic”, uno spazio colorato pensato per coinvolgere il grande pubblico in un weekend di attività e scoperte. A fare da cornice, un allestimento vivace e immersivo, che riflette lo spirito semplice e accessibile del marchio globale italiano, dove i visitatori potranno partecipare a giochi interattivi e vincere pensati simpatici gadget firmati FIAT.

Inoltre, i visitatori potranno partecipare al nuovo concorso “Life is Pandastic”, che mette in palio una Grande Panda Hybrid in comodato d’uso gratuito per 6 mesi. Accanto all’area ludica, non mancherà una zona dedicata ai contenuti social e alla musica. Qui il pubblico potrà divertirsi reinterpretando la coreografia virale ispirata a “Pandastic”, la hit estiva firmata da Shaggy, che ha trasformato il suo celebre successo “Boombastic” in un inno alla nuova Fiat Grande Panda. Prendendo ispirazione dall’iconica canzone, FIAT ha infatti realizzato lo spot per il lancio del modello e per diffondere il messaggio “Life is Pandastic”. Del resto, la Grande Panda simboleggia la rinascita di FIAT nonchè la pietra miliare di una nuova era per il brand. La nuova vettura di segmento B è stata sviluppata su una piattaforma multi-energia flessibile e versatile, in grado di soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti di mercati diversi e trasformando la normalità in qualcosa di fantastico, o meglio, “Pandastic”.

Fulcro tecnologico e stilistico del tour sarà l’area test drive, dove sarà possibile provare la Grande Panda e la nuova Topolino, grazie al supporto dei dealer locali. I visitatori potranno così mettersi al volante e vivere l’esperienza FIAT su strada. In particolare, con un design che richiama le forme inconfondibili degli anni ’80, la nuova Fiat Grande Panda rappresenta la reinterpretazione di una icona italiana. FIAT ambisce a offrire un’auto moderna, sostenibile e pensata per chi vuole prendere parte attivamente alla transizione elettrica, senza rinunciare a stile, accessibilità e personalità. Caratterizzata da colori vivaci, soluzioni ingegnose e una forte personalità, inoltre, la Grande Panda si distingue per la sua capacità di sorprendere, incarnando quell’inaspettato che va oltre ogni aspettativa.

Accanto a lei, l’eclettica Topolino, che completa l’esperienza di mobilità urbana con un approccio ancora più essenziale, giocoso e rivolto soprattutto ai più giovani. Grazie ad una lunghezza di appena 2,53 metri e alla sua straordinaria maneggevolezza, in nuovo veicolo è la soluzione ideale sia per i centri storici che per le piccole perle del Mediterraneo. Disponibile in configurazione aperta e chiusa, inoltre, la microcar più cool del momento propone una propulsione 100% elettrica e un’estetica che richiama la Dolce Vita italiana.

– foto: ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).