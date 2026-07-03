Tragedia a Lido di Camaiore, anziano uccide l’ex moglie in ospedale e poi si toglie la vita

GROSSETO (ITALPRESS) – Omicidio-suicidio all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, dove un uomo di circa 80 anni ha accoltellato a morte l’ex moglie di 67 anni, malata da tempo e ricoverata nella struttura. Successivamente si è gettato dalla finestra del reparto al terzo piano dell’ospedale, morendo sul colpo. Sull’episodio indaga la polizia di Viareggio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).