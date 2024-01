ROME (ITALPRESS/MNA) – Il governo dell’est della Libia, nominato dalla Camera dei Rappresentanti, guidato da Osama Hammad, ha iniziato i preparativi per una conferenza internazionale sul fenomeno dell’immigrazione irregolare nella città di Bengasi, che si terrà alla fine di gennaio. Il ministro aggiunto per gli affari dell’Immigrazione illegale nel governo di Hammad, Fathi al-Tabawi, ha presieduto una riunione per i preparativi della conferenza. L’obiettivo è quello di discutere sulle sfide e sulle ripercussioni derivanti dal fenomeno migratorio e sui suoi effetti negativi sulle istituzioni statali e sulla società libica. Si discuterà anche sullo scenario africano e internazionale in generale, secondo quanto si legge in una dichiarazione del governo libico dell’est. Il ministro ha sottolineato la necessità di “cercare di ridurre gli effetti di un fenomeno che preoccupa l’intera comunità internazionale”.

Il ministro ha affermato nel suo discorso alla riunione del comitato preparatorio della conferenza che organizzerà le sue attività in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e che il suo lavoro si concentrerà sulle modalità per rafforzare la cooperazione tra i paesi africani nell’affrontare la questione della migrazione irregolare e lo sviluppo di soluzioni sostenibili e a lungo termine per coordinare le politiche di migrazione della forza lavoro. Al-Tabawi ha precisato che la conferenza includerà workshop e sessioni interattive alla presenza di rappresentanti di governi, organizzazioni internazionali, esperti e specialisti in materia di migrazione irregolare nell’ambito delle attività della conferenza, che si svolgerà nell’arco di cinque giorni. Nello stesso contesto, il ministro dell’Interno del governo nominato dalla Camera dei Rappresentanti libica, il Maggiore Generale Issam Abu Zariba, ha discusso ieri di un piano di sicurezza per combattere l’immigrazione irregolare e il traffico di migranti e per mettere in sicurezza le coste libiche.

