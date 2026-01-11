ROMA (ITALPRESS) – E’ in arrivo in tutte le librerie il volume: “Carabinieri e Alfa Romeo, al servizio del Paese”, un libro fotografico che celebra lo stretto legame tra l’Arma dei Carabinieri e lo storico marchio automobilistico, iniziato nell’immediato dopoguerra e proseguito fino ai giorni nostri.

Edito da Giorgio Nada Editore, in 296 pagine, formato 26×28,5 cm, è firmato da Danilo Moriero e Lorenzo Ardizio, con la prefazione del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto. “Da bambino – scrive il Ministro – possedere un modellino della Giulia o dell’Alfetta dei Carabinieri era più di un gioco. Era un sogno”. Un sogno condiviso da molti italiani, rivissuto attraverso le immagini, alcune inedite, realizzate dai fotografi Alessandro Barteletti e Paolo Carlini. Il focus è costituito da una rosa di vetture, che hanno fatto storia. Si parte dalla AR 51 “Matta” e dalla prima “Gazzella”, alla Giulia, passando per l’Alfa 90 e l’Alfa 75, la 156, la 159, la Giulietta, la Tonale e la Stelvio: immortalate in set fotografici esclusivi ambientati nel Museo Storico dell’Alfa Romeo di Arese e nei luoghi più suggestivi della Capitale. Un ulteriore shooting è stato realizzato nell’Autodromo di Vallelunga, ed ha permesso di catturare in azione l’ultima Giulia. Un filo conduttore scorre parallelo alle bellissime immagini delle auto, ripercorrendo una parte della storia del Paese ed evidenziando la costante attività di servizio che l’Arma dei Carabinieri svolge per la sicurezza dei cittadini, partendo dai tempi della ricostruzione nel dopoguerra, passando per gli anni del “boom economico”, gli anni ’70 e ’80, fino ad arrivare ai giorni nostri.

foto: ufficio stampa Carabinieri

