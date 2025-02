ROMA (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato “Il Verbo nel Palazzo”, un testo che offre meditazioni e riflessioni, brevi e puntuali, rivolte a tutti coloro i quali vivono la loro esistenza nell’impegno politico e nell’amministrazione pubblica. Nato dall’esperienza di due amministratori locali di Roma Capitale, Alessandro Alongi e Fabio Pompei, il testo si offre come strumento di supporto per tutti i cattolici che quotidianamente si dedicano al bene della comunità, rispondendo all’esigenza di riportare al centro dell’impegno civico la dimensione del servizio. Il volume si presenta come una guida pensata per orientare l’azione politica e amministrativa ai valori della giustizia, dell’umiltà e della solidarietà sociale, ispirandosi al Vangelo e all’insegnamento cristiano, mettendo sempre delle scelte la persona, specie la più vulnerabile.

Il libro, pensato per essere consultato anche nei momenti di pausa della giornata lavorativa, si articola in sei capitoli, ognuno dei quali affronta una fase o un aspetto della vita pubblica, arricchito da riferimenti alle Scritture e da riflessioni pratiche della vita dei santi, utili per affrontare le sfide quotidiane.

Ricco del bagaglio di esperienza della Chiesa, il libro invita i lettori a considerare il loro impegno come una vocazione al servizio del bene comune, mettendo al centro la giustizia sociale e l’attenzione per il prossimo. Ogni capitolo si concentra su una tappa del cammino politico: dal discernimento sull’autenticità della “chiamata” politica, alla decisione di candidarsi e vivere il percorso una volta eletti o nominati, sino agli strumenti necessari per vivere l’impegno pubblico con uno sguardo cristiano, concludendosi con utili riflessioni a sostegno dei momenti di difficoltà e per chi si appresta a concludere il proprio incarico. Ispirato dagli insegnamenti soprattutto del Vangelo e di altri grandi testimoni della fede, questo volume offre spunti concreti per coloro che desiderano coniugare fede e azione nel loro percorso di impegno pubblico, affrontando le sfide quotidiane con uno spirito rinnovato e una prospettiva orientata al bene della comunità.

