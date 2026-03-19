Libri, “Il XX secolo non è finito” apre gli incontri di Banca del Fucino

ROMA (ITALPRESS) - Banca del Fucino lancia l'iniziativa Fucino Libri, una serie di appuntamenti periodici di approfondimento con autori e scrittori su temi di attualità, geopolitica e macroeconomia. Protagonista del primo incontro è stato “Il XX secolo non è finito. Transizioni e Ambiguità”, scritto dal diplomatico e ambasciatore Sergio Vento. mec/mgg/