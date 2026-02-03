Libia, morto il figlio di Gheddafi: Seif al-Islam è stato ucciso durante uno scontro armato

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Abdullah Osman, consigliere di Seif al-Islam Gheddafi, ha confermato ufficialmente la morte del figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi. In un messaggio, Osman ha dichiarato che Seif al-Islam è stato ucciso durante uno scontro armato avvenuto nella regione di al-Hamada, nel sud-ovest della Libia, mettendo così fine alle notizie contrastanti circolate nelle ultime ore sull’esito dell’imboscata. La stessa fonte ha precisato che gli autori dell’attentato, un gruppo armato composto da 4 persone, hanno ferito gravemente il figlio dell’ex dittatore mentre si trovava nel giardino della sua abitazione e sono fuggiti rapidamente dalla scena subito dopo l’agguato.

Seif al-Islam Gheddafi, 53 anni, era considerato una delle figure politiche più influenti e divisive del Paese. La situazione nella zona di al-Hamada resta estremamente tesa, con fazioni armate rivali che controllano porzioni del territorio desertico.

