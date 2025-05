Libia e Malta rafforzano i legami energetici

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS/MNA) – Il Ministro del Petrolio e del Gas della Libia, Khalifa Abdelsadeq, ha tenuto colloqui di alto livello con l‘Ambasciatore di Malta in Libia, Charles Saliba, per approfondire i legami bilaterali ed esplorare nuove opportunità di cooperazione nei settori del petrolio, del gas e dell’energia. L’incontro si inserisce negli sforzi della Libia per rilanciare la propria industria energetica e attrarre nuovi investimenti stranieri.

Secondo una dichiarazione del Ministero del Petrolio e del Gas libico, le discussioni si sono concentrate sull’attuale ciclo di concessioni per l’esplorazione di petrolio e gas, che offre nuove opportunità per le aziende internazionali.

Entrambe le parti hanno sottolineato il potenziale delle storiche relazioni tra Libia e Malta come leva per aprire nuovi orizzonti di collaborazione nel settore energetico. Il Ministro Abdelsadeq ha ribadito l’apertura della Libia agli investitori stranieri, evidenziando che la National Oil Corporation (NOC) mira ad aumentare la produzione nazionale di petrolio a due milioni di barili al giorno. “Questo obiettivo ambizioso,” ha affermato, “rappresenta opportunità significative per i partner globali interessati al rilancio energetico della Libia”.

Per rafforzare la collaborazione economica, Abdelsadeq ha invitato l’ambasciata maltese a coordinarsi con le imprese del settore privato di entrambi i Paesi per organizzare un forum economico congiunto. L’evento proposto dovrebbe costituire una piattaforma dinamica per lo scambio di esperienze, il networking e la creazione di partnership strategiche nel settore energetico.

I colloqui seguono l’annuncio, da parte della Libia, del primo ciclo pubblico di gare per l’esplorazione e la perforazione dal 2007. Avviato a marzo dalla NOC, il ciclo comprende 22 blocchi – 11 offshore e 11 onshore – distribuiti tra la Libia centrale e meridionale. L’iniziativa è considerata un passo fondamentale per la rivitalizzazione del settore petrolifero libico e per riaffermare il ruolo del Paese come attore chiave dell’energia nella regione mediterranea. Il dialogo in corso tra Libia e Malta evidenzia il crescente interesse internazionale per le risorse energetiche non sfruttate della Libia e mette in luce gli sforzi del Paese per riaffermarsi come partner energetico affidabile a livello globale.

