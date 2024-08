LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – L’Amministrazione generale per la sicurezza costiera in Libia ha confermato di aver tratto in salvo 51 migranti irregolari vicino alla costa di Qarabulli, situata nel nord-ovest del Paese. La barca “Wadi Kaam 300p” ha salvato i migranti, provenienti da diverse nazionalità, dopo che la loro barca si era fermata. I migranti sono stati portati a terra al Shaab Port Point, che fa parte della filiale di Tripoli, dove sono state intraprese le procedure legali, e sono stati consegnati alla Direzione per la lotta all’immigrazione illegale.

Inoltre, la Sicurezza costiera ha denunciato il salvataggio di 123 migranti irregolari, che erano a bordo di un’imbarcazione fatiscente al largo di Zuwara. Separatamente, l’Esercito nazionale libico ha condotto con successo un’operazione che ha portato alla liberazione di oltre 1.000 migranti, tra cui donne e bambini, da un giro di traffico di esseri umani vicino ad Al-Shuwayrif. La Brigata Tariq bin Ziyad ha effettuato il raid, che ha portato al salvataggio dei migranti. Il colonnello Khalifa Al-Abidi, direttore dell’ufficio stampa dell’esercito nazionale libico, ha dichiarato che la maggior parte delle persone salvate erano di origine africana ed erano state trattenute in un grande complesso di traffico di esseri umani situato strategicamente tra Misurata e Sebha. Oltre al salvataggio dei migranti, l’operazione ha portato all’arresto dei trafficanti responsabili di queste attività illegali. Le persone soccorse sono state trasferite in un’area sicura, dove hanno ricevuto le cure necessarie, compreso un alloggio e assistenza medica. Il raid ha inoltre portato alla luce quantità significative di narcotici, evidenziando il coinvolgimento della banda in attività criminali più ampie.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma