Libia, inaugurato l’aeroporto di Sirte

SIRTE (LIBIA) (ITALPRESS) – Dopo anni di inattività, è stato inaugurato l’Aeroporto Internazionale di Sirte. Alla cerimonia ha partecipato il primo ministro incaricato dalla Camera dei Rappresentanti libica, Osama Hammad, il direttore del Fondo per la Ricostruzione, Belqasim Haftar, e quello dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo, Mahmoud Al-Farjani.

L’evento ha attirato una vasta folla di cittadini di Sirte che hanno assistito alle attività militari organizzate per l’occasione. L’inaugurazione segna un passo fondamentale per il rilancio del traffico aereo locale e internazionale.

In occasione dell’inaugurazione lo scalo ha accolto sette aerei. Il direttore generale dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo, Mahmoud Al-Farjani, ha annunciato l’attivazione del codice internazionale “SRX”, per la prima volta dopo oltre un decennio e mezzo. Prima dell’inaugurazione, lo scalo ha ricevuto quattro voli di prova provenienti dall’Aeroporto Internazionale di Mitiga a Tripoli e un volo dall’Aeroporto Internazionale di Benina, organizzati dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo sotto la supervisione del Comando Generale.

