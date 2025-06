Libia, delegazione italiana a Bengasi per il forum economico

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) – E’ giunta a Bengasi la delegazione di cento imprese italiane interessate a svilupparsi nel territorio libico, in quello che sarà il forum economico tra Libia e Italia. Il gruppo è stato accolto dal presidente del fondo di ricostruzione, Belgassem Haftar. La delegazione è arrivata con un con un volo charter di Ita Airways partito da Roma Fiumicino.

La Camera di commercio italo-libica terrà questa iniziativa imprenditoriale in collaborazione con il Fondo per la ricostruzione e lo sviluppo della Libia, guidato da Belqasem Haftar, figlio di Khalifa Haftar. Fino a venerdì sono previste giornate di lavori con B2B. Come sottolineato dal presidente della Camera di Commercio italo-libica, Nicola Colicchi, alla Italpress, “il nostro tessuto imprenditoriale vanta grandi eccellenze e anche tante piccole e medie imprese che si interfacciano benissimo con il sistema imprenditoriale libico, che da una parte ha holding bene organizzate e dall’altra ha un grande sviluppo di pmi che sta crescendo e crea grandi occasioni per lavorare assieme per compartecipazioni in tecnologie e in capacità imprenditoriali”.

