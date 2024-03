TRIPOLI (ITALPRESS/MNA) – Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), la Libia è diventata il principale produttore di petrolio dell’Africa. La Libia ha visto l’aumento più significativo della produzione di petrolio tra i paesi africani, superando la Nigeria.

La produzione di petrolio della Libia ha raggiunto 1.167 milioni di barili al giorno a febbraio, in aumento rispetto a 1.023 milioni di barili al giorno di gennaio, segnando un aumento di 144.000 barili al giorno.

Questa crescita ha posto la Libia in prima linea nella produzione petrolifera africana, evidenziando la ripresa e il potenziale della nazione nel settore energetico dopo anni di conflitto. Il significativo aumento della produzione petrolifera della Libia segnala il successo dei suoi sforzi per rivitalizzare l’industria petrolifera in mezzo alle sfide postbelliche. Con il miglioramento della sicurezza e della governabilità, insieme al sostegno internazionale, il settore petrolifero libico sta gradualmente riacquistando risultati positivi, influenzando i mercati petroliferi globali ed enfatizzando il ruolo strategico delle nazioni africane nelle forniture energetiche globali.

La produzione della Nigeria a febbraio è stata di 1.476 milioni di barili al giorno, rispetto a 1.429 milioni di barili al giorno di gennaio, con un aumento di 47.000 barili al giorno. La crescita più lenta della produzione della Nigeria riflette le sfide attuali come le infrastrutture e le questioni regolatori.

La produzione complessiva dell’OPEC per febbraio è stata registrata a 26,571 milioni di barili al giorno, in aumento rispetto ai 26,368 milioni di barili al giorno di gennaio.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

