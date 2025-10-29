Libia, Belqasem Haftar al FII di Riad per attrarre investimenti sulla ricostruzione

ROMA (ITALPRESS) – L’ingegnere Belqasem Khalifa Haftar, direttore generale del Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia, partecipa oggi con una delegazione libica alla 9 edizione della Future Investment Initiative (FII) in corso a Riad dal 27 al 30 ottobre 2025, sotto il motto “Chiave della prosperità: aprire nuovi orizzonti di crescita”.

L’evento riunisce leader, funzionari e imprenditori da oltre 146 paesi per discutere investimenti e sviluppo sostenibile. Haftar, fa sapere l’ufficio stampa del Fondo in una nota, ha tenuto incontri con personalità internazionali e CEO di aziende globali, focalizzati su opportunità di cooperazione e investimento in progetti di ricostruzione e sviluppo in Libia, confermando l’impegno del Fondo a rafforzare la presenza libica nei forum internazionali e ad aprire a partnership globali per la ripresa nazionale.

– foto Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia –

