TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohamed Al-Menfi, ha ricevuto oggi presso la sede del Consiglio nella capitale Tripoli l’ambasciatore della Repubblica Italiana in Libia, Gian Luca Alberini. L’incontro ha affrontato gli sviluppi della scena politica, economica e della sicurezza in Libia, insieme alle relazioni bilaterali tra i due paesi e ai mezzi per promuovere la cooperazione congiunta.

Durante l’incontro, l’ambasciatore italiano ha fornito un aggiornamento sugli sforzi compiuti dal suo paese per sostenere il processo politico libico, ribadendo l’impegno di Roma a contribuire al raggiungimento della stabilità in tutte le regioni del paese.

– foto ufficio stampa Consiglio presidenziale libico –

(ITALPRESS).