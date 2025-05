Libia, a Mosca colloqui Haftar-Belousov per la stabilità del paese

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS/MNA) – Il comandante dell’esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, ha avuto colloqui di alto livello a Mosca con il neo ministro della Difesa russo, Andrei Belousov. L’incontro ha messo in luce il rafforzamento dei legami strategici tra la Libia e la Russia, nel contesto degli sforzi in corso per ricostruire il settore della difesa libico e ristabilire l’ordine nel travagliato paese nordafricano.

La visita di Haftar rappresenta un tassello cruciale della sua più ampia iniziativa diplomatica volta a costruire alleanze internazionali più solide, con l’obiettivo di stabilizzare la Libia e rafforzarne le capacità militari. Con alcune aree del paese ancora minacciate da gruppi estremisti e da una persistente frammentazione politica, la leadership di Haftar è stata lodata da Mosca per aver promosso una relativa calma e per aver impedito un ulteriore deterioramento interno. Durante i colloqui, entrambe le parti hanno discusso l’espansione della cooperazione militare bilaterale, con particolare attenzione alla modernizzazione della difesa, alle esercitazioni militari congiunte e allo scambio di intelligence.

Tra i punti principali anche la possibilità di forniture di equipaggiamento militare e un maggiore supporto russo all’addestramento delle forze libiche. Il ministro Belousov ha elogiato gli “sforzi fondamentali” di Haftar nel contrastare il terrorismo e nel ristabilire l’ordine nella Libia orientale e meridionale. Ha sottolineato la necessità di un’istituzione militare libica forte e unificata come pilastro per mantenere l’equilibrio regionale e contenere la diffusione delle minacce militanti transnazionali. “La sicurezza del Nord Africa è profondamente legata alla resilienza delle forze armate libiche”, ha dichiarato Belousov. “La leadership del maresciallo Haftar resta fondamentale per evitare ulteriori instabilità”.

Haftar, da parte sua, ha accolto con favore il sostegno russo e ha ribadito il proprio impegno ad ampliare la cooperazione strategica con Mosca. “Ricostruire le capacità di difesa della Libia richiede partner affidabili”, ha affermato. Il rafforzamento dei legami tra Haftar e la Russia potrebbe influenzare significativamente il futuro assetto della sicurezza libica e ridefinire gli equilibri geopolitici in Nord Africa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).